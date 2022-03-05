Ufficiale, TikTok allunga i video fino a 10 minuti

È ufficiale, TikTok ora consentirà video fino a 10 minuti sulla sua piattaforma.

Una novità che punta a competere al meglio con YouTube, ma che stranamente cozza con il concept iniziale dell'applicazione.

TikTok continua il suo slancio aumentando ancora una volta la durata massima dei video sulla sua piattaforma.

Dopo aver aumentato il loro formato a un massimo di 3 minuti lo scorso luglio, l'applicazione si sta ora spostando su contenuti che possono durare fino a 10 minuti. L'obiettivo appena velato è quello di competere al meglio con YouTube, anche se ciò significa andare contro il concept iniziale dell'applicazione, il cui successo era stato appunto costruito da una semplice formula che combinava brevissimi formati e una sequenza infinita di videoclip.

" Pensiamo sempre a nuovi modi per aggiungere valore alla nostra community e arricchire l'esperienza TikTok ", ha commentato un portavoce di TikTok contattato da The Verge .

"L'anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e intrattenere su TikTok. Oggi siamo entusiasti di iniziare a offrire la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti, che speriamo aprano possibilità ancora più creative per i nostri creatori in tutto il mondo".

Come sottolinea The Verge, questa nuova estensione della durata dei video su TikTok è destinata anche a raggiungere un pubblico più anziano, che predilige video con formati più lunghi e forse contenuti più dettagliati.

Anche i video di formato lungo sono spesso più facili da monetizzare, ma secondo il consulente di social media Matt Navarra, TikTok dovrà trovare un modo per evidenziare questi video "lunghi" sulla sua app.

Quest'ultimo sarà infatti del tutto inadatto allo scrolling verticale che piuttosto favorisce il rapido consumo di contenuti in gran numero.

TikTok dovrà anche trovare il giusto equilibrio tra questi video più lunghi e le clip di un minuto o meno a cui i suoi utenti sono abituati.

fonte@TheVerge