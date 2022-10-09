Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

La generazione Xbox Series X|S e la Playstation 5 avrebbero già una data di scadenza.

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è in attesa di accettazione da parte di vari enti e agenzie con competenze in materia di grandi aziende, come è il caso. Microsoft spera di formalizzare l'acquisto di Activision all'inizio del prossimo anno, purché ottenga l'accettazione di tali organismi.

La generazione di Xbox Series X e PS5 sarebbe già terminata, secondo la Commissione Europea:

È proprio nella Decisione della Commissione Europea, sull'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, che il portale somosxbox ha trovato indizi sulla fine della generazione di Xbox Series X e PS5.

Oltre a citare la poca importanza che questo acquisto aveva, all'epoca, nelle figure tecniche di Sony e Nintendo, che avevano una posizione avanzata nel mercato delle console rispetto a Microsoft, ha mostrato anche dettagli molto interessanti sul ciclo di vita della console di nuova generazione:

“Il ciclo di vita della generazione precedente è durato 8 anni, mentre le altre generazioni precedenti hanno avuto cicli più lunghi, superiori ai dieci anni. Per quanto riguarda l'attuale generazione, Microsoft e Sony prevedono di interrompere le vendite delle rispettive console nel corso del 2028″, come affermato nella Decisione della Commissione Europea in relazione all'acquisto di Zenimax da parte di Microsoft.