Sony punta ancora sulla PS4 e impara dalle produzioni PC

Il capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, è stato intervistato da Axios ed ha rivelato molte novità interessanti, come il fatto che la PS4 non verrà abbandonata a breve e le produzioni PC stanno alimentando gli investimenti in più giochi da parte della Sony.

L'intervista contiene molte informazioni interessanti sui piani per il futuro del marchio PlayStation. Tra questi c'erano le seguenti affermazioni: I giochi per l'ottava generazione sono ancora in programma.

Al momento, però, non è dato sapere se si tratterà di progetti AAA o di produzioni minori. Uno dei titoli in uscita su PS4 nel prossimo futuro è God of War: Ragnarok.

La società sta attualmente lavorando su una serie di titoli orientati verso i giochi in rete, molti dei quali saranno rilasciati velocemente. Tra questi c'è una produzione di Jade Raymond presumibilmente basata sulla creatività della comunità.

I servizi di giochi di Sony debutteranno contemporaneamente su PlayStation e PC. I titoli più venduti di Sony sono produzioni narrative per giocatore singolo, quindi questo segmento non verrà abbandonato.

I fondi raccolti dalla vendita di vecchie produzioni PC sono stati utilizzati per sostenere finanziariamente i giochi attualmente emergenti. Ci sono anche piani per conquistare il mercato mobile. Tuttavia, questa intenzione è in una fase iniziale di implementazione e Sony deve ancora creare un team che ne sarà responsabile.

È anche possibile che venga instaurata una collaborazione con società esterne. Inoltre, Hermen Hulst ha rivelato che PlayStation impara costantemente dai propri errori.