Xbox Game Pass l'offerta di ottobre

Microsoft ha appena confermato la prima serie di giochi destinati a Xbox Game Pass. I giocatori possono contare su una serie di produzioni che debutteranno nell'ambito del servizio. Ci sono molti titoli attesi nell'elenco.

Nel 2022 Xbox Game Pass è stato ampliato con molti titoli interessanti, ma la società si è occupata di una serie di anteprime di altissimo profilo, che stanno appena arrivando in catalogo.

La maggior parte di loro debutterà ad ottobre. L'azienda probabilmente non ha pianificato giornate così intense per il suo servizio, ma ha semplicemente stretto una partnership con studi che sono pronti a fornire giochi al pubblico nei prossimi giorni.

Xbox Game Pass: nuovi giochi per l'inizio di ottobre

Chivalry 2 (Cloud, Console e PC) -

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6.10 (premier con Xbox Game Pass)

The Walking Dead: La prima stagione completa (PC) – 6.10

The Walking Dead: Stagione 2 (PC) – 6.10

Costume Quest (Cloud e Console) – 11.10

Eville (Console e PC) – 11.10 (premier con Xbox Game Pass)

Dyson Sphere Program (PC) – 13.10 (premier con Xbox Game Pass)

Scorn (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 14.10 (premier con Xbox Game Pass)

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 18.10 (premier con Xbox Game Pass)

Come potete vedere, Microsoft sta preparando 9 produzioni per i primi 18 giorni di ottobre e ben 5 titoli di questo elenco debutteranno come parte dell'Xbox Game Pass. I giocatori impareranno a conoscere l'alto budget A Plague Tale: Requiem, ma anche il tanto atteso Scorn o l'intrigante progetto polacco Medieval Dynasty.

L'elenco è ricco e variegato, il che farà sicuramente piacere ai clienti del servizio americano: Microsoft offre agli utenti di Xbox Game Pass alcuni titoli molto buoni che attireranno sicuramente un vasto pubblico.

Xbox Game Pass: quali giochi non saranno più disponibili il 15 ottobre

Bloodroots (Cloud, Console e PC)

Generazione Echo (Cloud, Console e PC)

Into The Pit (Cloud, Console e PC)

Ring of Pain (Cloud, Console e PC)

Sable (Cloud, Console e PC)

The Good Life (Cloud, Console e PC)

Vale la pena ricordare che questa non è la fine delle novità: Xbox Game Pass verrà ampliato negli ultimi giorni di ottobre con Persona 5 Royal (21 ottobre) e Gunfire Reborn (27 ottobre).

fonte@PPE