Disney+ arriva su Playstation 5 dove scaricare e cosa guardare

Gli utenti della PlayStation 5 possono scaricare Disney + direttamente sulle loro console, ma dove troviamo l'applicazione pronta per il download.

Il servizio è stato lanciato martedì 4 ottobre. Con la nuova versione, ora puoi guardare i tuoi film preferiti, serie, produzioni originali e molti altri in tecnologia e qualità 4K e HDR.

"Un elemento chiave della nostra strategia globale è raggiungere i clienti ovunque si trovino, e quindi siamo lieti che il Disney + arricchito andrà agli utenti di PlayStation 5" ha affermato Jerrell Jimerson, EVP Product & Design, Disney Streaming.

"Con le tecnologie 4K e HDR, i fan sperimenteranno un'esperienza di streaming di qualità superiore", ha spiegato.

L'utilizzo di Disney + richiede un abbonamento e una connessione Internet ad alta velocità per la migliore esperienza visiva. L'app è disponibile per gli utenti PS5 nella sezione Media della console.

Cosa guardare su Disney +

Disney + è un servizio di streaming che ospita Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molti altri film e spettacoli. In alcuni mercati include anche contenuti di intrattenimento generali con il marchio Star.

l servizio offre una raccolta esclusiva di contenuti originali, inclusi lungometraggi, documentari, serie animate e live-action e cortometraggi.

Oltre ad accedere a una collezione unica di intrattenimento televisivo e cinematografico Disney, Disney + ospita anche le ultime produzioni dei Walt Disney Studios. E grazie al marchio Star, offre anche l'accesso agli ultimi titoli di 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight e altro ancora.