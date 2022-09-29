Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

La Nasa rinvia il lancio di SpaceX Crew-5

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La missione SpaceX Crew-5 della NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale doveva essere lanciata il 3 ottobre prima di essere rimandata di un giorno a causa dell'uragano Ian. Ora è ritardato di un altro giorno, fino al 5 ottobre, sempre a causa dell'uragano Ian.

La NASA e SpaceX stanno attualmente puntando non prima di mezzogiorno di mercoledì 5 ottobre per il lancio della missione Crew-5 dell'agenzia sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con una data di backup US Eastern Range il 7 ottobre.

Anche i team di gestione della missione sono esaminando le potenziali opportunità di intervallo il 6 ottobre in attesa della revisione della sequenza temporale di phasing, l'8 ottobre e il 9 ottobre.

I team della missione continuano a monitorare gli impatti dell'uragano Ian sulla Space Coast e sul Kennedy Space Center della NASA in Florida.

A seconda delle condizioni, potrebbe essere necessario modificare nuovamente la data di lancio. A partire dalle 18:00 di mercoledì 28 settembre, il Kennedy Space Center ha dichiarato lo stato di "HURCON I" con la squadra di guida al riparo sul posto nelle posizioni designate fino al passaggio della tempesta.

Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori aggiornamenti sul programma di pianificazione, incluso l'arrivo dell'equipaggio dal Johnson Space Center dell'agenzia al Kennedy, a seconda del tempo e dello stato del centro.

Come sempre, la sicurezza dell'equipaggio, dei team di terra e dell'hardware rimane della massima importanza per la NASA e SpaceX.

foto@SpaceX, CC0, via Wikimedia Commons

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Disney+ arriva su Playstation 5 dove scaricare e cosa guardare

Articolo Successivo

Logitech e la nuova console portatile cloud

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022