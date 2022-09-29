La Nasa rinvia il lancio di SpaceX Crew-5
di Redazione
29/09/2022
La missione SpaceX Crew-5 della NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale doveva essere lanciata il 3 ottobre prima di essere rimandata di un giorno a causa dell'uragano Ian. Ora è ritardato di un altro giorno, fino al 5 ottobre, sempre a causa dell'uragano Ian.
La NASA e SpaceX stanno attualmente puntando non prima di mezzogiorno di mercoledì 5 ottobre per il lancio della missione Crew-5 dell'agenzia sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con una data di backup US Eastern Range il 7 ottobre.
Anche i team di gestione della missione sono esaminando le potenziali opportunità di intervallo il 6 ottobre in attesa della revisione della sequenza temporale di phasing, l'8 ottobre e il 9 ottobre.
I team della missione continuano a monitorare gli impatti dell'uragano Ian sulla Space Coast e sul Kennedy Space Center della NASA in Florida.
A seconda delle condizioni, potrebbe essere necessario modificare nuovamente la data di lancio. A partire dalle 18:00 di mercoledì 28 settembre, il Kennedy Space Center ha dichiarato lo stato di "HURCON I" con la squadra di guida al riparo sul posto nelle posizioni designate fino al passaggio della tempesta.
Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori aggiornamenti sul programma di pianificazione, incluso l'arrivo dell'equipaggio dal Johnson Space Center dell'agenzia al Kennedy, a seconda del tempo e dello stato del centro.
Come sempre, la sicurezza dell'equipaggio, dei team di terra e dell'hardware rimane della massima importanza per la NASA e SpaceX.
foto@SpaceX, CC0, via Wikimedia Commons
Articolo Precedente
Disney+ arriva su Playstation 5 dove scaricare e cosa guardare
Articolo Successivo
Logitech e la nuova console portatile cloud
Redazione