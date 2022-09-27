Logitech e la nuova console portatile cloud

La società statunitense Logitech e la cinese Tencent hanno annunciato il mese scorso una partnership che prevede il lancio di una console di gioco portatile cloud: Logitech G Cloud Gaming Handheld.

Immagini e dettagli sul dispositivo sono apparsi online nello stesso mese. Secondo nuove informazioni, la console di gioco cloud portatile sarà venduta al prezzo di 350 dollari e sarà lanciata il 18 ottobre.

Il 16 settembre, Logitech ha twittato che ospiterà un live streaming su Twitch per celebrare la prossima generazione di giochi il 21 settembre.

l 21 settembre, poco prima dell'evento, Amazon Canada ha pubblicato una pagina di preordine che elencava quella console per 399 dollari canadesi.

La stessa pagina menziona che la data di lancio del dispositivo Logitech potrebbe essere il 18 ottobre. Nonostante il fatto che la pagina del prodotto sia stata pubblicata un po' prima del previsto, l'azienda Logitech ha annunciato ufficialmente la console di gioco portatile cloud poco dopo.

La console da gioco portatile in cloud sarà venduta negli USA ad un prezzo di 350 dollari, e chi vorrà effettuare un preordine potrà prenotare il dispositivo a 300 dollari.

Questo dispositivo Logitech non è un concorrente diretto di Steam Deck, nonostante sembri simile al dispositivo Steam Deck di Valve.

In effetti, è più simile a Nintendo Switch perché si concentra sul cloud gaming. Dal momento che la sua risoluzione è Full HD, la frequenza di aggiornamento di 60fps, il fatto che sia compatibile con Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce Now e che la sua autonomia sia di 12 ore, il nuovo dispositivo di Logitech potrebbe rappresentare un'agguerrita concorrenza per Nintendo Switch.

Fonte - Foto@Royszio JOHMEA, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons