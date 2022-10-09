L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

Street Fighter 6 è, senza dubbio, uno dei videogiochi più attesi del prossimo anno, anche se attualmente non c'è una data ufficiale legata alla sua pubblicazione.

Il periodo di prova per la community di Street Fighter è già presente però e rimarrà attivo fino al 10 ottobre e darà accesso a partite classificate, duelli casuali, battaglie nel Battle Hub, tornei aperti, partite estreme e modalità allenamento.

L'editor di Street Fighter 6

I giocatori adorano gli editor di personaggi e li spingono al limite con creazioni che sono diventati, in molti casi, anche ridicole.

Street Fighter 6 non fa eccezione e i giocatori hanno già tirato fuori il loro lato più creativo. Sebbene ci sia chi usa gli strumenti a sua disposizione per creare personaggi incredibili o per ricreare personalità di altri franchise, molti altri hanno insistito per creare esseri da incubo.

https://twitter.com/HotDogIsTasty/status/1578270296011771905

Poche ore dopo che il titolo Capcom Beta ha aperto le sue porte, Internet ha visto un'ondata di personaggi raccapriccianti creati con l'editor apposito. Questo è possibile grazie al fatto che gli utenti possono modificare tutti i parametri dei propri personaggi: dalla dimensione delle gambe al colore dei capelli.

Ad esempio, è possibile creare un combattente con gambe estremamente magre e un busto molto ampio, oltre a dargli una testa gigante e braccia in miniatura. Alcuni fan addirittura scherzano sul fatto che l'editor di Street Fighter 6 sia un simulatore di One Piece perché le creazioni della community hanno alcune somiglianze con il design dei personaggi del popolare manga di successo illustrato da Eiichiro Oda.

Street Fighter 6 sarà disponibile nel 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Visita questa pagina per leggere altre notizie relative a lui.