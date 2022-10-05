Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Sony sta ancora lavorando per migliorare il funzionamento e le capacità della PlayStation 5.

Sui server dell'azienda giapponese è apparso un nuovo aggiornamento che, sebbene non introduca grandi novità, richiede molto spazio.

Sony invita i giocatori a scaricare il nuovo aggiornamento PlayStation 5: il firmware numero 22.02-06.00.01 non fornisce nuove funzioni, non offre ai giocatori l'accesso ad opzioni precedentemente non disponibili o non risolve problemi noti. L'azienda ha deciso di preparare una patch che offra "prestazioni di sistema migliori".

La situazione, tuttavia, è piuttosto sorprendente, perché proposte simili di solito occupano 400-500 MB e in questo caso i giocatori devono scaricare fino a 1,08 GB. La società si sta occupando dell'eliminazione degli errori comparsi nelle settimane precedenti, ma non abbiamo ricevuto ufficialmente alcun dettaglio.

L'ultimo importante aggiornamento di PlayStation 5 ha offerto ai giocatori la possibilità di giocare con una risoluzione di 1440p e la possibilità di creare elenchi con i giochi.

Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo anno gli ingegneri Sony forniranno ai giocatori il pieno supporto di Discord.