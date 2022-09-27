Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix ha fatto una serie di annunci importanti per i suoi abbonati in tutto il mondo, la piattaforma di video streaming on-demand cercando di portare all'attenzione della gente sia una serie di modifiche apportate, sia una serie di notizie relative alle uscite che sta preparando per i prossimi mesi.

Netflix ha annunciato per la prima volta di aver aggiornato le sue applicazioni per iOS e Android, le loro nuove versioni hanno risolto problemi, migliorando le prestazioni, ma nel caso del primo sistema ci sono alcune modifiche per la galleria in cui i film e le serie che possiamo vedere.

Anche la stagione 5 di The Crown è stata annunciata ufficialmente da Netflix, sarà disponibile a partire dal 9 novembre, quindi tutti i fan che stavano aspettando di vedere come proseguirà la storia della famiglia reale britannica nella serie della piattaforma streaming, hanno ancora un po' di attesa.

Extraction 2 ha anche un primo trailer diffuso da Netflix, Chris Hemsworth essendo in primo piano al suo interno, senza che venga confermata una data di uscita per il film, si conferma che le riprese sono iniziate da tempo sul proseguimento del film molto popolare.

Ecco l'annuncio Netflix:

"Mantieni l'app aggiornata per ottenere l'ultima esperienza Netflix su iPhone e iPad. Ottieni la migliore esperienza per goderti i successi recenti e i classici senza tempo con l'ultimo aggiornamento Netflix per il tuo telefono e tablet".

foto@youtube