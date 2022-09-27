Fitbit, gli utenti passano ad account Google

Fitbit, la società del portafoglio di Google che produce prodotti indossabili per il monitoraggio delle attività sportive, ha annunciato che presto sarà costretta a spingere i clienti a rinunciare ai propri account.

Al posto del login standard, apparirà l'autenticazione con un account Google, che finalmente unifica i servizi dell'azienda e i prodotti hardware sotto un unico ombrello. Naturalmente, la transizione avverrà gradualmente.

Google ha acquistato Fitbit alcuni anni fa, ma il produttore di dispositivi indossabili opera ancora in modo abbastanza indipendente.

Tanto per cominciare, chi già utilizza i prodotti Fitbit non dovrà fare nulla. Potranno continuare a utilizzare i loro prodotti tramite il loro normale account Fitbit.

Questi account rimarranno attivi almeno fino al 2025, quindi non c'è fretta di passare agli account integrati con Google. Tuttavia, durante questo periodo, tutti gli utenti dell'account Fitbit avranno la possibilità di migrare agli Account Google su richiesta.

Chi non avrà scelta, però, sono i nuovi clienti, che acquisteranno gli smartwatch e i braccialetti fitness dell'azienda. Non avranno più la possibilità di registrare un nuovo account Fitbit, poiché è obbligatorio registrare un nuovo account Google o accedere con quello esistente.

I vantaggi del passaggio ad un unico account sono particolarmente importanti dal punto di vista della sicurezza, poiché Google ha una protezione molto più avanzata per gli account dei suoi clienti. Inoltre, tutte le impostazioni sulla privacy e la condivisione dei dati personali, comprese quelle relative all'attività sportiva, potranno essere gestite da un'unica postazione.

Google lancerà Pixel Watch

È interessante, tuttavia, che Google scelga di integrare al momento solo gli account degli utenti Fitbit, ma non l'hardware dell'azienda.

Fitbit rimane un'entità abbastanza indipendente, rilasciando gli stessi prodotti degli orologi Versa o Sense, basati sul sistema operativo proprietario di Fitbit.

Questa decisione è a dir poco strana, soprattutto nel contesto in cui Google produce WearOS, uno dei sistemi operativi più avanzati per dispositivi di questo tipo, e presto lancerà il Pixel Watch, uno smartwatch di Google che competerà sul mercato con i modelli Fitbit.

Forse la migrazione degli account è solo il primo passo e col tempo tutti gli orologi Google, Pixel o Fitbit, avranno più in comune del fatto che i soldi dei clienti di entrambi i marchi vengono depositati negli stessi account.

fonte: Phone Arena - Foto@Fitbit