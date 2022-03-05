Android 13 permetterà di regolare l'intensità della torcia

All'inizio di febbraio, Google ha rilasciato agli sviluppatori la versione beta di Android 13.

Analizzando il codice Developer Preview 1, Mishaal Rahman si è imbattuto in una nuova funzionalità. Questo consiste quindi nel controllare la luminosità della torcia sugli smartphone.

Android 13 regolerà l'intensità della torcia, ma non su tutti gli smartphone

Tutti gli smartphone hanno una funzione torcia. In realtà si lega al flash LED della fotocamera per illuminarci al buio.

Su Android, si limita semplicemente ad accendere o spegnere la torcia. D'altra parte, iPhone offre un'impostazione per regolare la luminosità con uno slider.

Dopo l'implementazione della versione di anteprima 1, l'esperto di blog Esper è tornato ad esaminare il codice.

Così, scopre una funzionalità che potrebbe interessare gli utenti Android. Consiste nel controllare l'intensità della luce delle torce sugli smartphone. Apparentemente, il nuovo sistema operativo di Google offrirebbe due nuove API.

Il primo si chiama GetTorchStrenghtLevel, ovvero aumenta il livello di luminosità della torcia. Per quanto riguarda la seconda API, si chiama TurnOnTorchWithStrenghtLevel. Questo sarebbe per preimpostare il livello di luce della torcia.

Si è scoperto però che alcuni smartphone non saranno in grado di offrire questa nuova funzionalità. "Non tutti i telefoni con Android 13 avranno il controllo della luminosità della torcia", ha affermato Mishaal Rahman.

Secondo le indiscrezioni, tale funzione richiederebbe un aggiornamento nella fotocamera. Ciò riguarda principalmente il livello di astrazione hardware della fotocamera o dell'HAL. Hardware Abstraction Layer rappresenta l'interfaccia che collega il sistema operativo e l'hardware.

Finora, le ultime versioni di questa interfaccia non supportano questa novità. Sembra logico che gli smartphone Google Pixel beneficino per primi di questa opzione di impostazione.