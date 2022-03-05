Google Chrome arriva alla versione 99
di Redazione
05/03/2022
In attesa dell'arrivo di Google Chrome 100, che potrebbe causare alcuni bug al lancio, l'azienda di Mountain View sta implementando la versione 99 del suo browser web.
La nuova versione di Google Chrome semplificherà il monitoraggio dei download, ma ridurrà l'impatto degli adblocker.
Google ha annunciato l'implementazione della nuova versione del suo browser web che include alcune nuove funzionalità, ma che non porta grandi cambiamenti prima di quelle di Chrome 100.
Nel programma, qualche aggiunta qua e là, a cominciare dalla comparsa di un nuovo collegamento nella barra degli strumenti la cui icona cambierà a seconda dello stato dei download.
Diventerà blu quando uno o più download sono in corso prima di diventare grigio una volta completata l'operazione.
Tuttavia, questa funzionalità non è attivata di default, Google dovendo apportare qualche modifica in più per garantirne la stabilità.
Google Chrome 99 segna anche l'adozione di Manifest V3, un'API controversa che dovrebbe apportare modifiche ai blocchi degli annunci.
Più nello specifico, gli adblocker avranno ora un massimo di 30.000 filtri, rispetto ai 100.000 attuali. Tuttavia, il passaggio sarà graduale, poiché le estensioni già disponibili verranno ordinate solo per passare a Manifest V3 a partire dal 2023.
Altre novità minori includono l'arrivo del supporto per il riconoscimento della grafia che renderà più facile per gli sviluppatori creare applicazioni per prendere appunti e disegnare senza dover passare attraverso integrazioni di terze parti e un selettore di data di sistema per i moduli, funzionalità molto richiesta dagli sviluppatori.
Articolo Precedente
La PS5 scarseggia ma si pensa alla PS5 Pro
Articolo Successivo
Android 13 permetterà di regolare l'intensità della torcia
Redazione