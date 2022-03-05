La PS5 scarseggia ma si pensa alla PS5 Pro

In termini di qualità dei giochi o dell'hardware, la nuova Playstation 5 ha già ricevuto gli applausi.

L'unico famoso "neo" che la riguarda, è legato, come tutti sappiamo, alla carenza di scorte che continua a infastidire tutti coloro che sognano di poterla acquistare.

Tuttavia, nonostante questa carenza, una nuova PS5 sarebbe già in fase di studio. Si tratterebbe di una possibile PS5 Pro, la fonte Tweaktown ha individuato la spedizione di misteriosi kit di sviluppo Sony all'estero.

Dal Giappone, l'azienda ha spedito centinaia di kit di sviluppo a Oakland, in particolare. Alcune spedizioni negli ultimi mesi sono state destinate anche a Los Angeles, ma il titolo, "sistema di intrattenimento interattivo", è diverso.

L'ultima spedizione è stata il 29 gennaio, quando 434 macchine hanno lasciato il Giappone per Oakland.

Incredibili esportazioni di kit di sviluppo, soprattutto molto tempo dopo il rilascio della PS5. Si tratterebbe quindi della PS5 Pro, che secondo indiscrezioni potrebbe essere la console più costosa della storia.

Affinché gli studi inizino a lavorare sui loro giochi per la macchina, non sarebbe sorprendente se la PS5 Pro arrivasse loro con largo anticipo.

Un'altra spedizione intrigante, quella del 16 novembre, dove vediamo che quattro prototipi di console di gioco hanno viaggiato dagli uffici di Sony Europe nel Regno Unito a quelli di Norfolk, il suo quartier generale.

Della PS5 Pro si parla già da diversi mesi e la tempistica coinciderebbe con la presunta data di uscita della console PlayStation.