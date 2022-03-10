Sony: Alcuni prodotti non sono più in vendita in Russia

Sony è l'ultimo gigante a limitare o sospendere le vendite dei suoi prodotti in Russia di fronte alla guerra in Ucraina.

Sony si è unita a Microsoft, Nintendo e molte altre società che si sono trasferite fuori dalla Russia.

A seguito del ritiro di Gran Turismo 7 dal PlayStation Store russo, Sony Interactive Entertainment ha confermato di aver sospeso le vendite di hardware e software e tutte le sue operazioni nella Federazione Russa nell'ambito di un appello per riportare la pace in Ucraina.

In una dichiarazione (via CNBC), la società ha anche annunciato una donazione di 2 milioni di dollari all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ( UNHCR ) e all'organizzazione umanitaria Save the Children.

Sony è uno degli ultimi giganti del settore dei giochi (e della tecnologia ) a sospendere o limitare le operazioni in connessione con la guerra in Ucraina.

Microsoft ha preso questa decisione il 4 marzo e Nintendo lo ha fatto il 5 marzo.

Il negozio russo di Big N è stato formalmente posto in "manutenzione temporanea", ma la società ha confermato di aver sospeso tutte le consegne in Russia "nel prossimo futuro".

L'Ucraina non è stata menzionata - il motivo è stato addotto come "notevole instabilità nella logistica e nella distribuzione di beni fisici" (tramite l' agenzia Reuters ).