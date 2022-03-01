Android 13 cerca di portare alcune funzioni di iOS
di Redazione
01/03/2022
Con il rilascio della prima versione beta di Android 13, è naturale che inizino ad emergere maggiori informazioni sulle sue nuove funzionalità. Questa volta viene segnalata la presenza di una novità ben nota agli utenti iOS.
Android 13 ti consentirà di regolare il livello di luminosità del flash della fotocamera
Secondo la scoperta di Mishaal Rahman, il nuovo sistema operativo di Google porterà un maggiore controllo sul flash del tuo smartphone.
La tesi è supportata dalla presenza delle seguenti API nel codice sorgente di Android 13: “getTorchStrengthLevel” e “turnOnTorchWithStrengthLevel”. Il primo introduce i livelli di luminosità per il flash LED, mentre il secondo indicatore consente di ridurlo a 1.
Tuttavia, è importante rivelare che questa novità potrebbe avere alcune limitazioni hardware. Ciò significa che dovrà esserci supporto fisico per regolare il livello di luminosità del flash del tuo dispositivo.
Questa dipendenza impedirà il lancio della novità su alcuni dispositivi da aggiornare ad Android 13. Se non è presente il supporto hardware per la regolazione della luminosità, non sarà possibile sfruttarla.
Sebbene questa possa essere la prima volta per alcuni utenti, coloro che vivono nell'ecosistema iOS hanno già avuto questa possibilità per diversi anni. Lo stesso si può dire degli utenti di smartphone Samsung.
Articolo Precedente
Ufficiale, TikTok allunga i video fino a 10 minuti
Articolo Successivo
Da una costola di Xiaomi nasce il Poco X4 Pro
Redazione