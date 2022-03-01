Da una costola di Xiaomi nasce il Poco X4 Pro
di Redazione
01/03/2022
Una delle filiali di Xiaomi, Poco, ha annunciato un nuovo telefono cellulare di fascia media/alta durante la sua partecipazione al Mobile World Congress di Barcellona: il Poco X4 Pro 5G.
Il Poco X4 Pro 5G ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, Snapdragon 695 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.
Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 108MP, 8MP (ultra grandangolare) e 2MP (micro) e una fotocamera frontale da 16MP per i "selfie".
"Con il Poco X4 Pro 5G, abbiamo sicuramente stabilito lo standard del settore per questo segmento e, con queste eccezionali funzionalità di fascia alta, portiamo davvero l'esperienza dell'utente a un livello superiore", ha affermato Kevin Qiu, Direttore globale di Poco.
Questo Poco X4 Pro 5G sarà disponibile in nero, blu e giallo e costerà tra 299 e 349 euro. Puoi vedere sopra alcune immagini di questo dispositivo.Foto@LOOOKI, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
