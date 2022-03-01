TikTok non si ferma e segue la linea di Youtube
di Redazione
01/03/2022
I social network sono in costante innovazione e, per questo, basta guardare agli ultimi anni.
Oggi chiaramente sta vincendo TikTok, nel 2021 è diventato il sito più visitato al mondo, qualcosa di incredibile, quando vediamo che su internet i due potenti sono Meta (Facebook, Instagram, tra gli altri) e Google (Youtube).
Ora, il grande successo di Tiktok è basato sui video brevi, fino a 60 secondi, che sono già presenti anche su Instagram e Facebook (Reels), oltre che su YouTube (Shorts).
Ma quello che di solito non accade è che i piccoli “rubino” il grande mercato ed è esattamente quello che è appena successo. Tiktok inizia ad aggiungere la possibilità di creare video fino a 10 minuti, il che è un chiaro cenno al mercato di YouTube.
Quando si parla di video online, è ovviamente YouTube che viene in mente, soprattutto perché abbiamo un livello di professionalità incredibile in molti youtuber.
Ma la verità è che i brevi video di Tiktok hanno preso piede bene sul mercato e lo stesso YouTube ha finito per copiare la funzionalità e aggiungerla alla propria piattaforma.
Dal canto suo, Tiktok sta dimostrando di non volersi fermare e, vedendo i concorrenti “attaccare” il suo mercato, ha iniziato ad attaccare anche il loro, anche perché molti utenti hanno iniziato a chiedere un aumento del tempo video. 60 secondi sono chiaramente troppo pochi per alcuni tipi di video.
Già l'anno scorso Tiktok lo aveva aumentato da 1 minuto a 3 minuti, il che era già un grande passo, ma ora va oltre e lo aumenta a 10 minuti.
Tiktok ha annunciato che sta iniziando a implementare a livello globale la possibilità per gli utenti di caricare video fino a 10 minuti sulla sua piattaforma, il che aumenterà le possibilità di creatività per i creatori di contenuti.
Attualmente, quello che è successo è che i creatori hanno creato più di un video indicando ai loro fan che per continuare a guardare avrebbero dovuto passare a un altro video, il che non era pratico. Quindi, con 10 minuti, ridurrai sicuramente drasticamente questa situazione.
