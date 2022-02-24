Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

iPhone 14 le ultime indiscrezioni trapelate

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le ultime voci di corridoio raccolte hanno annunciato importanti cambiamenti tecnici in arrivo nei telefoni iPhone 14 rispetto ai telefoni attuali.

È stato riferito che Apple ha già avviato la produzione in serie di telefoni iPhone 14 e si prepara ad annunciare il nuovo dispositivo questo autunno.

Dalle indiscrezioni trapelate in rete pare che i nuovi dispositivi porteranno cambiamenti significativi, soprattutto in termini di dimensioni e capacità della memoria, poiché si prevede da 8 GB di RAM, come nel caso dei nuovi telefoni Galaxy S22 di Samsung.

Apple dovrebbe annunciare la sua nuova gamma di telefoni tra settembre e ottobre e il gruppo includerà telefoni iPhone 14 e 14 Pro dotati di schermi da 6,1 pollici e telefoni iPhone 14 Max e 14 Pro Max con schermi da 6,7 ​​pollici.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

TikTok non si ferma e segue la linea di Youtube

Articolo Successivo

Dino Crisis 2, dai fan arriva il remake

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022