iPhone 14 le ultime indiscrezioni trapelate

Le ultime voci di corridoio raccolte hanno annunciato importanti cambiamenti tecnici in arrivo nei telefoni iPhone 14 rispetto ai telefoni attuali.

È stato riferito che Apple ha già avviato la produzione in serie di telefoni iPhone 14 e si prepara ad annunciare il nuovo dispositivo questo autunno.

Dalle indiscrezioni trapelate in rete pare che i nuovi dispositivi porteranno cambiamenti significativi, soprattutto in termini di dimensioni e capacità della memoria, poiché si prevede da 8 GB di RAM, come nel caso dei nuovi telefoni Galaxy S22 di Samsung.

Apple dovrebbe annunciare la sua nuova gamma di telefoni tra settembre e ottobre e il gruppo includerà telefoni iPhone 14 e 14 Pro dotati di schermi da 6,1 pollici e telefoni iPhone 14 Max e 14 Pro Max con schermi da 6,7 ​​pollici.