iPhone 14 le ultime indiscrezioni trapelate
di Redazione
24/02/2022
Le ultime voci di corridoio raccolte hanno annunciato importanti cambiamenti tecnici in arrivo nei telefoni iPhone 14 rispetto ai telefoni attuali.
È stato riferito che Apple ha già avviato la produzione in serie di telefoni iPhone 14 e si prepara ad annunciare il nuovo dispositivo questo autunno.
Dalle indiscrezioni trapelate in rete pare che i nuovi dispositivi porteranno cambiamenti significativi, soprattutto in termini di dimensioni e capacità della memoria, poiché si prevede da 8 GB di RAM, come nel caso dei nuovi telefoni Galaxy S22 di Samsung.
Apple dovrebbe annunciare la sua nuova gamma di telefoni tra settembre e ottobre e il gruppo includerà telefoni iPhone 14 e 14 Pro dotati di schermi da 6,1 pollici e telefoni iPhone 14 Max e 14 Pro Max con schermi da 6,7 pollici.
Articolo Precedente
TikTok non si ferma e segue la linea di Youtube
Articolo Successivo
Dino Crisis 2, dai fan arriva il remake
Redazione