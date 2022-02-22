Dino Crisis 2, dai fan arriva il remake
di Redazione
22/02/2022
Anche se non sarà di alta qualità come hanno fatto gli stessi produttori del videogioco, alcuni fan fanatici hanno prodotto un remake del leggendario videogioco di Capcom Dino Crisis 2, che è andato sorprendentemente bene.
Stefano Cagnani ha deciso di rendere disponibile per tutti la demo di Dino Crisis 2: Jungle Of Silence, ripensato da Unino Engine 4 per riprovare .
Rispetto all'originale, il look è cambiato di più, ma non è una semplice piega, Stefano ha ricreato le tracce da zero.
