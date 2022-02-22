Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Dino Crisis 2, dai fan arriva il remake

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Anche se non sarà di alta qualità come hanno fatto gli stessi produttori del videogioco, alcuni fan fanatici hanno prodotto un remake del leggendario videogioco di Capcom Dino Crisis 2, che è andato sorprendentemente bene.

Stefano Cagnani ha deciso di rendere disponibile per tutti la demo di Dino Crisis 2: Jungle Of Silence, ripensato da Unino Engine 4 per riprovare .

https://www.youtube.com/watch?v=O7Mz7-Q2aVk

Rispetto all'originale, il look è cambiato di più, ma non è una semplice piega, Stefano ha ricreato le tracce da zero.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone 14 le ultime indiscrezioni trapelate

Articolo Successivo

La Via Lattea ha ingoiato diverse galassie in passato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022