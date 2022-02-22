La Via Lattea ha ingoiato diverse galassie in passato

Il nostro spazio cosmico più grande, la Via Lattea, formata da circa 100-400 miliardi di stelle, in passato ha inghiottito diverse galassie più piccole come una specie di zombi galattico.

La navicella Gaia ha rivelato un'altra antica collisione cosmica, secondo un annuncio fatto dall'Agenzia spaziale europea (ESA) il 17 febbraio.

La perdita dell'ex galassia, chiamata Ponto, si è avvicinata troppo alla Via Lattea, che ha assorbito il Ponto circa 8-10 miliardi di anni fa a causa della sua maggiore forza gravitazionale.

La recente scoperta della navicella spaziale Gaia dell'ESA, l'identificazione dei resti del Ponto fusi nella nostra stessa galassia, confermano che la Via Lattea è stata finora in grado di assorbire diverse altre galassie nei suoi circa 12 miliardi di anni di storia.

La Via Lattea è "ingrassata" nel corso della sua storia, in gran parte a causa di collisioni con altre galassie. E il processo è tutt'altro che finito.

Assorbendo un'altra galassia più piccola Lo studio attuale si basa sul terzo rilascio di dati di Gaia chiamato EDR3, che consente astronomi di cercare tracce di altre galassie che in precedenza si erano fuse con la nostra.

L'area più densa della Via Lattea nelle stelle è il nucleo della galassia (con un buco nero super grande nascosto al centro) e circondato da un disco di bracci a spirale.

Questo è circondato dall'alone galattico, dove, a differenza del nucleo o dei bracci a spirale, la densità stellare è già estremamente bassa. In quest'area sono concentrati anche ammassi sferici di stelle molto antiche.

Durante il progetto Gaia, gli astronomi hanno esaminato a fondo 170 ammassi globulari, 46 flussi stellari e 46 galassie satelliti nella Via Lattea.

Si è riscontrato che un quarto di questi oggetti può essere classificato in sei gruppi distinti.