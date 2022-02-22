L'ultima novità presente su Youtube
di Redazione
22/02/2022
Lo splitter video introduce anche la ben nota pratica dell'applicazione TikTok per contrassegnare un canale video live con un design ad anello.
Il video dal vivo è disponibile da anni su vari siti di social media, con i produttori di contenuti che intrattengono i loro follower con uno "spettacolo" dal vivo.
Questi video sono contrassegnati in diverse forme sulle pagine: mentre Instagram mostra il profilo del video in diretta con un anello colorato, TikTok utilizza un effetto pulsante sul profilo del canale per attirare l'attenzione su questo contenuto.
Ora YouTube ha deciso che è il momento per contrassegnare i canali live.
La novità è che durante una trasmissione in diretta, intorno all'immagine del profilo del canale apparirà un anello con la scritta "Live", che l'utente può toccare per passare direttamente alla trasmissione in diretta.
La pratica comune tra i siti di social networking è la copia, preferiscono assumere una funzione ben collaudata dai loro concorrenti.
Un buon esempio di ciò è YouTube Shorts, che ha portato un noto formato video breve da TikTok all'interfaccia di condivisione video.
