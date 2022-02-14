La Sony annuncia i nuovi walkman Android

Sony ha recentemente annunciato il Walkman Signature Series NW-WM1ZM2 da ben 4.200 dollari e la serie NW-WM1AM2 entry-level da 1.600 dollari. Entrambi i dispositivi sono rivolti agli amanti della musica esigenti.

I due nuovi lettori musicali portatili ad alta fedeltà saranno disponibili ad aprile, ma se non si vuole attendere fino ad allora, potete scegliere il primo modello uscito nel 2016 per circa 1.600 dollari.

Il telaio dei due lettori musicali avanzati è realizzato in rame puro (privo di ossigeno) placcato in oro per una migliore messa a terra, o in alluminio, che è isolato dalle interferenze elettriche esterne, entrambi i quali dovrebbero migliorare la qualità del suono.

La scheda principale è realizzata in modo tale che i componenti digitali e analogici siano separati, un design che mira a ridurre le interferenze tra i componenti. I componenti digitali sono ulteriormente isolati dal telaio con un blocco OFC (Oxygen-free Copper) aggiuntivo placcato in oro. Anche la speciale saldatura dell'oro senza piombo utilizzata da Sony è considerata lussuosa.

Entrambi i nuovi dispositivi Walkman utilizzano un amplificatore digitale esclusivo e appositamente progettato, che consuma meno energia rispetto agli amplificatori tradizionali e produce un audio ad alta fedeltà.

Insieme all'amplificatore, Sony utilizza l'algoritmo DSEE Ultimate AI per aggiornare la qualità audio in tempo reale (nel caso in cui i file digitali siano di qualità inferiore).

Ad esempio, Sony afferma di poter aggiornare l'audio da 44,1 kHz / 16 bit (qualità CD) a 192 kHz / 32 bit. Inoltre, entrambi i nuovi Walkman offrono ciò che la maggior parte degli altri produttori non offre necessariamente con i lettori musicali: un equalizzatore a 10 bande per ascoltare la musica esattamente come la desideri.

I due nuovi dispositivi Walkman di Sony sono dotati di ampi touch screen a colori, sono equipaggiati con Android 11 e offrono rete e connettività wireless utilizzando rispettivamente Wi-Fi e Bluetooth.

Inoltre, hanno due prese da 3,5 mm bilanciate e sbilanciate per le cuffie e una presa USB-C per la ricarica e il trasferimento rapido dei dati.