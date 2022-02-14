La Playstation 5 regina del mercato di Gennaio, nonostante le carenze

Dopo un dicembre in cui l'industria dei giochi ha dovuto affrontare seri problemi a causa delle scorte limitate disponibili, gennaio è stato un mese di rimbalzo, con un aumento del 22% delle vendite di hardware.

La regina per il primo mese dell'anno, gennaio, è stata la Playstation 5, che ha venduto di più sia in termini di numero totale di console che ha raggiunto i consumatori sia in termini di ricavi totali in dollari.

Al secondo posto c'è Xbox Series X|S in entrambe le classifiche, mentre al terzo posto questa volta Nintendo Switch.

Più nello specifico, secondo i dati del Gruppo NPD, i ricavi dell'hardware hanno raggiunto i 390 milioni di dollari.

Si tratta della cifra più alta registrata dal 2009, quando l'hardware ha riempito le casse del settore con 447 milioni di dollari.

Nel complesso, tuttavia, l'industria dei giochi ha registrato entrate inferiori del 2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, poiché sono stati venduti meno accessori e giochi.

Per quanto riguarda i giochi, Pokemon Legends: Arceus è stato in cima alle classifiche statunitensi per gennaio.

Continuando, i recenti importanti porting per PC di Monster Hunter Rise e God of War hanno portato i due titoli a salire rispettivamente al 3° e 5° posto.

Allo stesso tempo, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che ora è il terzo gioco di maggior successo nella storia di Sony, è andato eccezionalmente bene, dal momento che solo l'originale Spider-Man e God of War hanno registrato maggiori entrate.