Come risponde il Samsung Galaxy S22 al test di resistenza

14/02/2022

Il nuovo Samsung Galaxy S22 è stato sottoposto a test di resistenza e teardown e i dati sono stati forniti da PBKreviews.

Mostrano che il dispositivo Galaxy S22 della fascia più bassa, ha ottenuto un ottimo punteggio in entrambe le valutazioni.

Il test di durata inizia con un test di immersione di un minuto che non mette in pericolo il dispositivo classificato IP-68.

Lo scratch test dello schermo rivela indicazioni profonde al livello otto della scala di durezza Mohs, che è lo standard per gli schermi di vetro, anche se è l'ultimo tipo di Corning Gorilla Glass Victus +.

Anche il retro è realizzato con lo stesso materiale di vetro dello schermo e graffi sullo stesso livello otto. La cornice, i pulsanti, la parte della fotocamera e la custodia per le sim sono tutti realizzati in alluminio che si aggiunge alla stabile integrità strutturale.

La pressione del telefono su entrambi i lati non provoca piegamenti o danni, il che conferisce all'S22 un punteggio di resistenza di 10/10.

Il retro in vetro è fissato al telaio metallico della fotocamera che è tenuto con la colla. Un totale di diciannove viti devono essere rimosse ulteriormente per raggiungere la bobina di ricarica wireless e l'antenna NFC.

Se rimuoviamo i cavi flessibili della batteria e il coperchio superiore in plastica, viene rilasciata la scheda principale che ospita componenti di base come il chipset, la RAM, lo storage e le triple fotocamere posteriori.

Il sensore principale da 50 MP e il teleobiettivo da 10 MP sono entrambi dotati di OIS video. Gli altoparlanti superiore e inferiore vengono rimossi.

https://www.youtube.com/watch?v=0dQ0X-tO_E4

La sostituzione dello schermo richiede la rimozione del telefono dai suoi componenti di base e il riscaldamento della parte anteriore per allentare l'adesivo.

La batteria 3. 700 mAh non sono accompagnati da linguette e richiedono a chi lo indossa di utilizzare alcol e una maniglia per rimuoverlo. Questo fa guadagnare al Galaxy S22 un punteggio di riparazione di 7,5 / 10.

