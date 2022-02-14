Snapdragon S22 riesce a fornire una copertura di segnale migliore

Il sito Web PCMag nei test condotti ha concluso che gli smartphone equipaggiati con Snapdragon S22 hanno un segnale migliore in aree con una copertura non così buona.

Più nello specifico, il sito ha testato le versioni americane dei dispositivi, che montano il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dispongono del sistema modem-RF Snapdragon X65.

Questo modem è dotato di un amplificatore di segnale con intelligenza artificiale che gli consente di migliorare il segnale.

Un altro vantaggio di questi smartphone è che possono connettersi alle nuove reti statunitensi, con le quali gli smartphone più vecchi non sono compatibili.

Più specificamente, per coloro che vivono in aree a bassa copertura, lo Snpadragon S22 è la soluzione ideale.

Più nello specifico, PC Mag riporta che rispondono meglio rispetto ai predecessori che hanno il modem X60 oltre che rispetto al Pixel 6.

Il sito web ha testato il nuovo Galaxy S22 Ultra e l'S21 Ultra dello scorso anno su T-Mobile, l'S22 Plus e S21 FE a Verizon.

In caso di segnale molto basso, inferiore a -120dBm LTE, l'S22 ha risposto meglio dell'S21. Nell'S22 Ultra, tuttavia, ciò ha portato a velocità inferiori.

In altre parole, sembra che l'S22 Ultra preferisca le bande primarie a frequenza più alta, poiché aiuta in lontananza, anche se questo influisce sulle velocità.

Hanno funzionato altrettanto bene in uno scenario con una copertura moderata o buona, anche se per qualche strana ragione i telefoni più vecchi avevano un segnale migliore nelle aree con una copertura forte.

fonte@Techmaniacs