L'incredibile display del nuovo iPhone 13 Pro

Il nuovo iPhone 13 Pro, come sappiamo, è equipaggiato con un display Super Retina con un aggiornamento alla tecnologia ProMotion.

Per la prima volta in un cellulare Apple, lo schermo è ad alta frequenza a 120 Hz. In precedenza, questa tecnologia era riservata all'iPad Pro di fascia alta.

E la cosa migliore di avere uno schermo ProMotion non è solo che hai un'alta frequenza di aggiornamento, è che il dispositivo iPhone cambia dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base a ciò che accade.

I telefoni Android hanno avuto display a 120Hz per un po' e alcuni di loro sono in grado di passare, diciamo, da 60Hz a 120Hz in base a ciò che sta accadendo sullo schermo.

Altri dispositivi con frequenze di aggiornamento elevate possono essere regolati in base a ciò che viene visualizzato sullo schermo.

Come si aggiorna il display del nuovo iPhone 13 Pro

Ad esempio, se stai guardando un film girato a 24 fotogrammi al secondo, lo schermo potrebbe aggiornarsi a 24 o 48 Hz.

Se stai giocando, potrebbe aggiornarsi a 120 Hz. La frequenza di aggiornamento è determinata principalmente dall'applicazione in corso.

Apple è andata oltre, includendo silenziosamente un sistema incredibile per decidere quale frequenza di aggiornamento utilizzare.

Il nuovo iPhone 13 Pro e 13 Pro Max misura letteralmente la velocità del tuo dito sullo schermo e quindi regola la frequenza di aggiornamento dello schermo.

Quindi, se stai utilizzando un'applicazione ad esempio come Twitter e sei impegnato a leggere un tweet, l'iPhone 13 Pro scende a 10Hz.

Se inizi a scorrere lentamente, puoi scegliere una frequenza di aggiornamento più veloce, ad esempio 60Hz. Se scorri velocemente, può arrivare fino a 90 o 120Hz.

Per raggiungere questo obiettivo, Apple ha dovuto lavorare sodo per costruire un sistema in grado di rilevare la velocità dell'interazione delle dita e quindi incorporarla in ProMotion.

L'obiettivo di questo ulteriore sforzo è che il display utilizzi sempre la frequenza di aggiornamento più efficiente in base a ciò che sta accadendo sul display e al modo in cui interagisci con il dispositivo. Ciò significa che il dispositivo consuma meno energia e migliora la durata della batteria.