WhatsApp: Gli utenti potranno nascondere foto profilo e non solo

WhatsApp con l'aggiornamento in corso gli utenti potranno nascondere la foto profilo ed il tempo di connessione.

WhatsApp è diventata l' applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo.

Nel corso degli anni, l'applicazione è stata modificata e adattata ai suoi utenti, offrendo loro nuove funzionalità e migliorando gradualmente i servizi che offre.

Dopo tutte le polemiche sorte con le nuove condizioni di servizio, WhatsApp ha deciso di proseguire con gli aggiornamenti e sviluppare una funzione per nascondere le foto del profilo e l'orario di connessione a tutti i contatti contrassegnati.

Quando entreranno in funzione i nuovi aggiornamenti WhatsApp?

Questo nuovo aggiornamento per quanto riguarda le opzioni sulla privacy arriverà presto nell'applicazione, ed è uno dei più attesi dagli utenti.

In questo modo molte persone potranno limitare le informazioni ai contatti con i quali non vogliono condividere alcun tipo di informazione.

Ricordiamo che la notizia di questa novità sull'applicazione di messaggistica era già nota da settimane, ma era inclusa solo per gli utenti che possedevano il sistema operativo iOS.

Il portale WABetaInfo ha spiegato che:

"Fondamentalmente, WhatsApp prevede di aggiungere la nuova opzione Il mio contatto 'tranne' , Immagine del profilo e Informazioni in modo che tu possa finalmente escludere un contatto per dati specifici senza impostarlo su Nessuno".

L'aggiornamento è ancora in fase di sviluppo e la data di uscita non è stata ufficializzata.

fonte@WABetaInfo