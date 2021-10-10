OnePlus 9 RT arriva il 13 ottobre

OnePlus ha confermato la prossima uscita del nuovo OnePlus 9 RT.

Lo smartphone arriverà il 13 ottobre e secondo le indiscrezioni trapelate in rete, il suo lancio partirà in Cina nella prima fase.

Il nuovo teaser ufficiale che rivela il retro del telefono in una tonalità argento metallizzato. Nella stessa tonalità vediamo anche la cornice in metallo, ma con un effetto lucido e non opaco come accade con il pannello posteriore.

OnePlus 9 RT sarà equipaggiato con Android 11 dalla fabbrica ed è praticamente un aggiornamento a "T" per OnePlus 9R che è stato lanciato nell'aprile 2021 e nell'elenco delle funzionalità abbiamo per ora solo lo schermo a 120Hz e la batteria da 4500 mAh con ricarica a 65W.

https://www.youtube.com/watch?v=vYQEUhkkJTE

Queste sono caratteristiche identiche al predecessore, quindi gli aggiornamenti risalteranno in altri contesti come la fotocamera.

Ci sarà un passaggio ad un sensore principale Sony IMX766 per la fotocamera posteriore. C'è anche la possibilità che il processore Snapdragon 870 venga sostituito con uno Snapdragon 888.

Il telefono OnePlus 9 RT dovrebbe essere disponibile solo in India e Cina.