La Nasa conferma: Il 2021 un anno davvero impegnativo

In un video di 11 minuti, la Nasa ha riassunto tutte le operazioni svolte nel 2021.

Il video mette in evidenza le missioni attuali e future della NASA. Uno dei momenti salienti dell'anno, quando il rover Perseverance ha raggiunto in sicurezza la superficie marziana.

Ha anche raccolto il suo primo campione di rocce marziane all'inizio di quest'anno . Possiamo anche vedere l'euforia cogliere la squadra di controllo del drone marziano Ingenuity, quando ha fatto il suo primo decollo.

L'impresa è infatti conseguente, essendo il piccolo elicottero il primo apparecchio ad effettuare un volo motorizzato e controllato su un altro pianeta.

Ha fatto il suo primo decollo ad aprile. Ingenuity ha anche prodotto un'impressionante immagine 3D di Marte , catturata durante il suo tredicesimo volo.

Se la maggior parte dei test è andata a buon fine, il piccolo elicottero ha però avuto qualche intoppo. In effetti, il quarto volo di Ingenuity è stato un fallimento.

https://www.youtube.com/watch?v=bw79tvdiARI

La NASA ha anche lanciato diverse missioni nello spazio profondo. Tra questi c'è la missione di difesa planetaria DART.

La sonda con lo stesso nome è stata inviata in un lontano sistema di asteroidi, per colpirne direttamente uno. Lo scopo di tale manovra è deviare la traiettoria di quest'ultimo.

Questo è un test in scala reale della deviazione di un asteroide la cui traiettoria minaccerebbe la Terra, cosa che fortunatamente non è ancora attuale.

Un'altra grande impresa, la Parker Solar Probe ha recentemente "sfiorato" il sole. Questo diventa il primo oggetto creato dall'uomo a passare attraverso l'atmosfera superiore del sole, chiamata corona.

La sonda ha anche registrato un impressionante record di velocità, superando i 550.000 km/h mentre si avvicinava alla nostra stella.

Il TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA, che caccia gli esopianeti, ha scoperto un trio di mondi caldi in orbita attorno a una versione più giovane del nostro sole.

Fonte: digitaltrends