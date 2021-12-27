Il satellite cinese è riuscito a fotografare la cometa Leonard

Un satellite cinese è riuscito a riprendere la cometa Leonard.

Secondo il rapporto di Hürriyet, l'immagine in questione è stata scattata da Yangwang 1, un piccolo satellite lanciato dalla società tecnologica cinese Origin Space.

Leonard è apparso per l'ultima volta nel sistema solare interno 70.000 anni fa. In altre parole, la cometa si trova in un'orbita del sole di 70.000 anni fa.

Questa sarà l'orbita finale di Leonard poiché è in un'orbita iperbolica, il che significa che Leonard lascerà il sistema solare dopo il suo avvicinamento al Sole.

Leonard è stato scoperto dall'astronomo Gregory Leonard nel gennaio 2021 e prende il nome dallo scienziato che ha fatto la scoperta.

Leonard ha probabilmente trascorso gli ultimi 35.000 anni viaggiando verso il sole, e quando si avvicinerà alla nostra stella il 3 gennaio, non lo vedremo più.

In altre parole, Leonard, viaggiando a una velocità di 71 chilometri al secondo, raggiungerà il 3 gennaio il suo punto più vicino al Sole, ovvero il perielio.

Gli scienziati sottolineano che la cometa non rappresenta alcun rischio per il nostro pianeta.