Intel lavora ad una scheda per il mining di criptovalute

Come AMD e NVIDIA, Intel offrirà una soluzione su misura per il mining di criptovalute, nel tentativo di preservare le sue GPU dagli "scalper" che svuotano le scorte in pochi secondi.

Si sa poco di questo prodotto, che tuttavia è pubblicizzato come più efficace di quello che si trova altrove.

Lo YouTuber DrLupo ha pubblicato un'intervista sponsorizzata con Raja Koduri, responsabile dello sviluppo di soluzioni grafiche Xe all'interno di Intel.

Hanno discusso insieme della prossima gamma Arc, senza fornire dettagli tecnici. La questione della disponibilità è stata comunque posta sul tavolo, con una risposta interessante.

Riferendosi al fatto che Intel ha solo quote di mercato da guadagnare nel campo delle schede grafiche PCIe, Koduri ha chiarito che la priorità dei suoi team è quella di avere rapidamente una base di giocatori che sfruttino i suoi prodotti, in modo da avere un peso sufficiente.

Deve quindi evitare a tutti i costi che le sue GPU vengano recuperate per il mining.

Intel ha quindi deciso di lavorare su una soluzione appositamente studiata per risolvere i problemi matematici posti dalle criptovalute basate su Proof-of-Work (PoW), presentate come più efficienti dal punto di vista energetico e soprattutto meno costose delle GPU.

"È un problema che può essere risolto e su cui stiamo lavorando e presto presenteremo materiale per realizzarlo".

Non sono stati ancora forniti altri dettagli. Sarebbe sorprendente se questo progetto fosse discusso in dettaglio al CES di Las Vegas dove altri argomenti verranno affrontati da Intel. Tuttavia, cercheremo di scoprirlo più rapidamente.