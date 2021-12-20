Loading...

Mass Effect sarà basato sul nuovo Unreal Engine 5

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2021

Lo sviluppo dell'attesissimo gioco sarà basato interamente sul nuovo motore invece che sul Frostbite dello studio precedente.

Sembra infatti che BioWare abbia finalmente deciso di passare a un nuovo motore di sviluppo e di abbandonare Frostbite.

Secondo le indiscrezioni si è scoperto che utilizzerà il nuovo motore Unreal Engine 5 per sviluppare la parte successiva della famosa serie di giochi di ruolo Mass Effect, come ha rivelato il produttore del gioco Brenon Holmes sul suo account Twitter quando ha annunciato opportunità di lavoro presso lo studio per chi ha esperienza lavorativa su Unreal Engine.

Giravano voci su questo trasferimento e ora è già stato confermato e sarà interessante vedere il design della nuova parte dopo questo trasferimento, ma attualmente lo sviluppatore non ha condiviso con noi alcuna recensione del gioco.

foto@Wikimedia

