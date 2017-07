Il gioco online un fenomeno mondiale

Il fenomeno dei giochi online è – statisticamente – in crescita continua. Sempre più persone hanno scoperto il gioco d’azzardo ed il casinò direttamente online, alcuni invece si sono ‘trasferiti’ dal gioco fisico nei locali a quello sul web.

Le chiamano case da gioco virtuali, casinò online, e via dicendo: sono un fenomeno che cresce a vista d’occhio (basti solamente pensare che almeno il 43% del mercato attuale del gioco è rappresentato da quello online).

Sono decine e decine i portali di gioco online, tutti diversi fra di loro, anche se i giochi che offrono bene o male son sempre gli stessi.

La scelta, comunque, è davvero ampia e variegata. Se, però, la scelta di dove giocare è abbastanza ampia e come tale lascia molta libertà agli utenti, bisognerebbe sempre fare molta attenzione al fattore sicurezza.

Solamente i casinò che sono autorizzati dall’AAMS infatti sono da reputarsi sicuri; questo significa che solamente la lista di casinò online autorizzata permette di effettuare transazioni davvero sicure, dal punto di vista economico e dei dati utilizzati. Quindi, per quanto succosa o allettante sia un’offerta di gioco su un casinò non autorizzato, è sempre meglio non darle seguito: le conseguenze, laddove i circuiti di pagamento fossero non sicuri, potrebbero essere gravi.

Visto il fattore della sicurezza, che è davvero importante, si può anche descrivere quali sono i giochi che si trovano più comunemente sui vari portali online.

I Casinò online AAMS contengono tantissimi giochi d’azzardo di tutti i tipi, per permettere la scelta migliore e più vasta al loro cliente, come ad esempio tra i più conosciuti portali di gioco online https://casino.netbet.it

Fra i giochi più diffusi che si possono avere online, ricordiamo il blackjack – che richiede una certa esperienza e capacità – tutti i tipi di roulette, i giochi d’azzardo virtuali, le immancabili scommesse.

Le sale gioco virtuali hanno in genere anche diverse tipologie di video poker e slot machines, o di baccarat.

In genere, è possibile giocare sia denaro vero che crediti.

Prima di iniziare a giocare online sarebbe sempre meglio controllare il regolamento del singolo casinò, in quanto non sono per nulla tutti identici.

Diversi casinò online offrono anche dei sistemi di bonus, che possono aiutare quando si abbiano pochi soldi da depositare.

I bonus dei casinò online possono essere di due tipi: quelli gratis, e quelli che invece raddoppiano col primo deposito.

Il bonus gratis in genere è abbastanza raro da trovare, mentre il secondo è più diffuso, e permette di depositare una cifra a scelta (anche se c’è sempre un minimo ed un massimo) e quindi di giocare con il doppio della cifra depositata.

Bisognerebbe altresì controllare sempre (questa dovrebbe essere la regola) che il casinò sia autorizzato AAMS e quindi sicuro, prima di cominciare a giocare.

Il casinò online ha una serie di vantaggi rispetto a quello ‘tradizionale’. Quello della comodità, innanzitutto: ma anche quello della privacy.

È importante però non dimenticare che si tratta pur sempre di gioco d’azzardo, e quindi sarebbe meglio non esagerare e sapersi controllare, anche se si gioca da soli. Il rischio è che, non inserendo denaro contante ma soldi virtuali, si perda l’idea della spesa effettuata.