La realtà aumentata nel mondo dei giochi, soluzione a breve termine?

Quanti di voi, da piccoli, scendevate in strada con gli amici e, grazie ad un pallone, immaginavate di essere in uno stadio stracolmo di tifosi e di giocare la finale di Coppa del Mondo? Ebbene, grazie alle nuove tecnologie potremmo presto essere catapultati nel bel mezzo di un match importantissimo, in uno degli stadi più belli al mondo. Come? Grazie alla realtà aumentata. La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni ed il mondo dei giochi insieme a lei. Grazie a strumenti innovativi, la tecnologia è in grado di regalare agli utenti avventure che sfiorano la realtà. È il caso della realtà aumentata e dei visori VR.

Cos’è la realtà aumentata?

La realtà aumentata è l’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazione che non sarebbero percepibile con i cinque sensi. Uno dei primissimi esempi, e di grande successo, è quello del Pokemon Gò. Si tratta di un gioco di casa Nintendo che ha riscosso un successo planetario grazie alla realtà aumentata. Pokemon Gò ha appassionato milioni e milioni di utenti con il solo scopo di girare per le strade delle città alla ricerca dei famosi Pokemon, lanciare esche per attirare i piccoli mostriciattoli più forti e combatterli per poterli accogliere nella propria palestra digitale. Il tutto con l’utilizzo del proprio smartphone e dei sensori VR. Potremmo dire, senza difficoltà, che Pokemon Gò è stato un apripista nel mondo dei giochi con realtà aumentata, scatenando una vera e propria gara tra le aziende di game online.

Il futuro della realtà aumentata

Nonostante sia partita una corsa all’evoluzione della realtà aumentata, nessun titolo lanciato sul mercato dopo il fenomeno Pokemon Go ha avuto grande successo. Gli sviluppatori delle grandi case dell’internet gaming si confrontano giorno dopo giorno con gli utenti di tutto il mondo per raggiungere l’obiettivo di determinare un nuovo trend in ottica di gaming online. La nuova frontiera della realtà aumentata potrebbe riguardare il mondo dei casinò online. Il gambling è in forte crescita negli ultimi anni, grazie anche alla possibilità di giocare ovunque ed a qualsiasi ora tramite smartphone. Con l’avvento dei sensori di realtà aumentata VR anche questo mondo potrebbe regalare agli appassionati un’esperienza di gioco realistica ed indimenticabile. Negli Stati Uniti d’America, infatti, hanno già dato il via a questo tipo di test, puntando molto su quello che potrebbe essere il nuovo business dei prossimi anni.

Come riferisce il casinò di Sky Bet la roulette online è uno tra i giochi più amati dagli appassionati di gioco d’azzardo online. Una possibile fruizione tramite sensori VR renderebbe questo gioco sempre più appetibile e reale, attirando un numero incredibile di utenti grazie a grafiche spettacolari che consentiranno ai fruitori di sentirsi catapultati magari in un casinò di Las Vegas. Il tutto potrebbe essere facilitato dalla tecnologia wireless. Si ritiene, infatti, che essere fisicamente vincolati ad un cavo di collegamento può rappresentare uno svantaggio rilevante per chi gioca. Ecco perchè tutti i visori che saranno rilasciati nel futuro, saranno esclusivamente senza fili.