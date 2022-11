Netflix introduce il piano base con pubblicità: tutto ciò che cambia con il nuovo sistema di abbonamento

Come gli spettatori saranno abituati a notare, negli ultimi anni le grandi differenze che hanno interessato la propria concezione di visione di contenuti, cinematografici e televisivi, sono inevitabilmente passate attraverso le piattaforme di streaming. L’abbandono progressivo della TV tradizionale, utilizzata sempre meno per vedere film e serie TV, ha comportato un aumento considerevole degli spettatori di piattaforme che, di contro, hanno aumentato sempre più la propria offerta. Per molti spettatori, però, è molto difficile riuscire a sostenere numerosi abbonamenti in streaming, grazie ad un momento storico in cui è necessario salvaguardare il proprio denaro in tutti i modi possibili: per esempio, tramite questo link puoi analizzare tutti i sistemi di pagamento sicuri disponibili nei casinò online, in modo da giocare con la maggior sicurezza possibile. A proposito di streaming, Netflix ha introdotto un nuovo sistema che permette di fruire di un sistema di pagamento più agevole: il piano base con pubblicità. Ma di che cosa si tratta e quali sono tutte le novità che riguarderanno questo cambiamento?

Piano base con pubblicità di Netflix: che cos’è e quanto costerà?

La prima informazione da fornire, a proposito del piano base di Netflix con la pubblicità, riguarda naturalmente il suo costo: il piano in questione è stato pensato per tutti coloro che hanno difficoltà nel sostenere un abbonamento a Netflix in virtù di costi che sono ritenuti eccessivi. La piattaforma di streaming, infatti, si è sempre servita di tre tipologie di abbonamento differenti: il piano base, il piano standard e il piano premium, che permettessero – in virtù di costi diversi – di guardare ai contenuti di Netflix con costi differenti e potendo godere (naturalmente) anche di alcune caratteristiche nello specifico, come Ultra HD, possibilità di scaricare i contenuti e osservarli offline, sezione di gaming, contenuti specifici e tanto altro ancora.

Il piano base con pubblicità di Netflix è il più economico presente sulla piattaforma, e caratterizza un ibrido tra streaming e televisione: infatti, al costo di 5.49 euro al mese, si potrà guardare l’intero catalogo di Netflix (tranne qualche esclusione in termini di contenuti specifici per utenti “premium”) in virtù di alcune differenze nell’usabilità del prodotto. Secondo la scansione del servizio di streaming, infatti, è previsto un massimo di 4 minuti di pubblicità per ogni ora di contenuto: se, ad esempio, si vede un film, le pubblicità partiranno sia prima dell’inizio del film, sia durante lo stesso a seguito di 60 minuti di visione (la durata delle pubblicità varia anche a seconda della durata del prodotto che si osserva).

Tutti gli altri cambiamenti nel piano base di Netflix con pubblicità

Se il piano base di Netflix con pubblicità è il più economico tra quelli presenti sulla piattaforma, non si possono che sottolineare tutte le differenze che riguardano l’usabilità della nuova piattaforma sulla base del piano in questione; saranno numerosi, infatti, i cambiamenti dal punto di vista qualitativo, che potrebbero non essere avvertiti come positivi in un primo momento: innanzitutto, la qualità massima dei prodotti scende a quella HD che, in una realtà cinematografica e televisiva contemporanea, in cui i registi lavorano con materiali pensati per qualità altissime (si guardi ad Avatar: La via dell’acqua di James Cameron), potrebbe non essere il massimo, dal momento che si potrebbe non essere in grado di cogliere tutte le sfumature dell’operato di un addetto ai lavori.

Altra differenza che fa storcere il naso riguarda l’impossibilità di scaricare i prodotti che potranno essere osservati, successivamente, offline: si tratta di un’impostazione che fa spesso molto comodo a coloro che viaggiano molto e vogliono vedere un film o le puntate della propria serie preferita in treno, metro o aereo. Infine, l’account è assolutamente personale e non è possibile la visione a più di un utente.