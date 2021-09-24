Fortnite: Apple continua la disputa con Epic

Apple ha bloccato il popolare videogioco Fortnite dall'App Store in uno dei tanti episodi della disputa legale del gigante della tecnologia con Epic.

Secondo quanto riferito dalla BBC, Fortnite in pratica non sarà disponibile per i nuovi utenti che vorranno scaricarlo su iPhone o altri dispositivi Apple.

Il direttore esecutivo dei videogiochi Epic, Tim Swiney, ha commentato che il caso potrebbe richiedere fino a cinque anni per arrivare ad una sentenza finale.

Fornite ha cambiato il modo di giocare

Fortnite è un videogioco online pubblicato nel 2017 e progettato da Epic Games. Fortnite Battle Royale è stato un enorme successo, riunendo più di 175 milioni di giocatori in meno di un anno e guadagnando centinaia di milioni di dollari ogni mese.

Fortnite Apple ed Epic, da dove nasce la disputa

Fortnite è stato rimosso dall'App Store un anno fa poiché creava un sistema di pagamento interno (per l'acquisto di personaggi e aggiornamenti per il gioco) che aggirava quello di Apple.

La società impone una commissione del 30% su tutte le transazioni all'interno dell'ambiente Apple, cosa che Epic ha cercato di eludere.

Tuttavia, la controversia legale che è scoppiata ha rivelato che Apple è un'azienda che cerca di monopolizzare i mercati attraverso i telefoni cellulari.

Pochi giorni fa, un tribunale degli Stati Uniti ha stabilito che Apple non può impedire che i servizi di pagamento di terze parti vengano utilizzati da sviluppatori e applicazioni.

Tuttavia, lo stesso giudice ha osservato che né Epic è stata in grado di dimostrare l'imposizione illegale di una politica di monopolio da parte di Apple.

Il colosso della tecnologia afferma che Epic "ha violato un accordo internazionale e ha rotto la fiducia, nascondendo la codificazione della sua applicazione da parte di Apple".

foto@Flickr