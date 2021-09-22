iOS 15 problemi: Quali sono e come risolverli

La versione beta di iOS 15 ha eliminato alcuni problemi evidenti, ma un certo numero di problemi sono parte integrante nella versione finale dell'aggiornamento iOS 15 di Apple per iPhone.

L'aggiornamento iOS 15 è disponibile per iPhone 6s e successivi e offre un lungo elenco di nuove funzionalità, inclusi gli aggiornamenti a Messaggi e Mappe.

iOS 15 offre anche miglioramenti nascosti e alcuni utenti di iPhone stanno già notando un'enorme differenza dopo aver spostato il proprio dispositivo da iOS 14.

D'altro canto, alcuni utenti di iPhone hanno già riscontrato una serie di bug e problemi di prestazioni. Alcuni di questi problemi sono stati riportati da iOS 14, altri sono in pratica nuovi.

L'elenco iniziale dei problemi di iOS 15 ne include alcuni molto comuni. Gli utenti iPhone hanno problemi a scaricare e installare il nuovo sistema operativo. Se l'installazione di iOS 15 si blocca, provare a ripristinare il telefono. Questo in genere risolve il problema.

In rete vengono anche segnalate lamentele, come riporta il sito gottabemobile.com, sul ritardo dell'interfaccia utente, problemi di AirPlay, problemi di Touch ID e Face ID, consumo anomalo della batteria, problemi con app proprietarie e di terze parti, problemi di iMessage, problemi Wi-Fi, problemi di Bluetooth, problemi di CarPlay.

Se non hai ancora scaricato iOS 15, è consigliabile preparare il tuo iPhone per il download. Alcuni lavori di preparazione in anticipo possono aiutarti a evitare successivi problemi di installazione e gestione.

Alcuni problemi di iOS 15 potrebbero richiedere una correzione da parte di Apple, ma gli utenti potrebbero essere in grado di risolverli da soli.

Prima di contattare l'assistenza Apple, è possibile valutare gli attuali errori iOS più comuni, che potrebbero avere una soluzione immediata.

Bisogna anche capire che per la sicurezza del nostro dispositivo mobile è importante installare subito l'aggiornamento iOS 15 di Apple.

iOS 15 porta numerose patch di sicurezza sugli iPhone. Se non hai aggiornato a iOS 14.8 o qualsiasi versione precedente di iOS, riceverai le patch di sicurezza da quegli aggiornamenti direttamente con l'aggiornamento di iOS 15.

Oltre a queste patch, iOS 15 include alcuni aggiornamenti di sicurezza e privacy, inclusi miglioramenti a Siri. Le richieste fatte a Siri vengono ora elaborate sul dispositivo stesso utilizzando Neural Engine. Questo lo rende più sicuro.

Se sei un utente Apple Card, riceverai un codice di sicurezza che cambia regolarmente da utilizzare quando effettui transazioni online.

Apple ha anche incluso un autenticatore integrato simile a Google Authenticator. Ciò ti consentirà di generare codici di verifica per una maggiore sicurezza di accesso sotto le tue password.

C'è anche una funzione di posta che nasconde il tuo indirizzo IP e l'azienda ha aggiunto un nuovo rapporto sulla privacy delle app che ti dirà quando un'app ha avuto accesso a informazioni sensibili.