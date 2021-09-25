Gmail: Google implementa le chiamate video

Google implementa le chiamate video in Gmail, sarà possibile ricevere e chiamare.

L'integrazione delle chiamate attraverso Gmail, consentirà agli utenti di effettuare chiamate telefoniche direttamente dall'applicazione per discussioni one-to-one.

Il servizio di posta di Google ora ha la possibilità di effettuare e ricevere chiamate vocali e video per una chat singola. Gli utenti saranno in grado di chiamare le persone utilizzando Google Meet direttamente dalle loro app mobili o web di Gmail.

La chiamata squillerà sull'app Gmail, non sull'app Google Meet, anche se Google afferma che quest'ultima avrà anche la possibilità di effettuare e ricevere chiamate VoIP in futuro.

Google sperimenta anche la funzione Spaces

Google sta anche iniziando a implementare la sua funzione "Spaces", un prodotto simile a "Slack" che consente agli utenti di collaborare tramite chat di gruppo, all'interno dell'app Gmail.

Le nuove funzionalità annunciate da Google integrano ulteriormente gli ultimi strumenti di Workspace nell'app Gmail che ora ha tre schede in Chat, Spaces e Meet, oltre alle e-mail.

Secondo il senior director of product management di Google:

"l'intenzione dell'azienda è quella di portare le chiamate Meet a tutti gli endpoint naturali in Workspace dove avvieresti una chiamata ad hoc, incluse chat, schede persone e spazi, ma questo verrà prima alle chat individuali all'interno dell'app mobile Gmail”.

Oltre a integrare nuove funzionalità in Gmail, Google sta cercando di aggiungere altri strumenti per riunioni ibride.

L'azienda lancerà una "modalità compagno" in Google Meet a novembre.

Con questa funzionalità, gli utenti possono ospitare o partecipare a una riunione da una sala conferenze utilizzando il proprio laptop sfruttando al contempo l'audio e il video nella sala, senza creare un doppio feedback audio.

Ciò ti consentirà di condividere presentazioni, documenti e altro durante una riunione.