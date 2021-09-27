Consigli per scegliere il processore per pc gaming

Un pc gaming non è un computer qualsiasi. Si trova a rispondere a standard molto elevati per garantire prestazioni di livello superiore. Il gaming, infatti, è un’esperienza divertente e persino indimenticabile solo se il computer riesce a garantire immagini di qualità, velocità e possibilità di passare da una funzione all’altra con semplicità. Non è un caso, quindi, se il computer normalmente adoperato per le attività di gioco si rivela perfettamente efficiente anche per quelle lavorative più complicate, come quelle di rendering.

Tra le componenti più importanti c’è la cpu, l’unità di hardware che esegue le istruzioni della componente software, vitale per il funzionamento di qualsiasi computer, ancora di più per un pc gaming. Oggi si trovano disponibili, oltre ai classici pc completi, anche in vendute separatamente, con prodotti capaci di rendere il computer ancora più performante. Una soluzione rischiosa, tuttavia, se non si è esperti del settore: il montaggio della cpu per gaming è, infatti, una cosa davvero delicata. L’alternativa è rivolgersi a chi si occupa di computer assemblati: il processore si trova già montato all’interno del pc e non si corre il pericolo di danneggiare un prodotto informatico che è costato non poco. Diversi i portali online che offrono questo tipo di servizio come PcAssemblati.eu, dove si possono trovare i migliori processori gaming senza spendere cifre astronomiche già montati.

Come scegliere la cpu?

Indispensabile, in un pc gaming, che la cpu sia potente. Cosa significa, concretamente? Un alto numero di core e un brand alle spalle affidabile, ovvero AMD, soprattutto nella versione Ryzen, o Intel. Certo, si spenderà qualcosina in più, ma si avrà a disposizione una cpu per gaming capace di resistere agli aggiornamenti. Un investimento, quindi, proficuo nel lungo periodo.

Gli elementi da considerare nella scelta di un processore pc gaming sono:

Preferire una cpu di ultima generazione , ad esempio AMD Ryzen 7 o Intel i5.

, ad esempio AMD Ryzen 7 o Intel i5. Il miglior processore è quello che ha un maggior numero di core , elemento che garantisce di supportare carichi pesanti. Un fattore cruciale se volete utilizzare il computer non solo per il gaming ma anche in lavori di grafica e video.

, elemento che garantisce di supportare carichi pesanti. Un fattore cruciale se volete utilizzare il computer non solo per il gaming ma anche in lavori di grafica e video. Fate attenzione anche al valore della frequenza , che permette di realizzare al meglio operazioni semplici. Il computer risulta, in questo modo, completo, ovvero capace di fare tutto: dalle cose basiche a quelle più complesse.

, che permette di realizzare al meglio operazioni semplici. Il computer risulta, in questo modo, completo, ovvero capace di fare tutto: dalle cose basiche a quelle più complesse. Inserite l'investimento sul processore in quello complessivo del computer. Inutile comprare una cpu altamente performante se poi le altre componenti del pc, come la scheda grafica, sono di livello inferiore. Guidereste mai una Ferrari con il motore di un’utilitaria?

Il processore è una scelta importante. Sceglierlo bene significa poter avere un computer gaming sempre al massimo.

Vantaggi di un processore per gaming

I motivi per cui investire su una cpu per gaming di alto livello sono i seguenti:

Computer con prestazioni impareggiabili .

. Il pc è perfetto non solo a giocare a Fortnite ma anche per lavorare o essere utilizzato nel quotidiano.

La cpu per gaming è resistente e riesce a durare nel tempo, grazie anche alla capacità di resistere agli aggiornamenti.

Risparmio di tempo e denaro nel lungo periodo.

nel lungo periodo. Meno pensieri, grazie alla tranquillità di avere un processore all’avanguardia.

Il computer è diventato sempre più indispensabile nella vita di tutti i giorni. Investire non è più solo un gioco, ma una garanzia.