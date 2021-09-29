Google Pixel 6 tutto quello che sappiamo principalmente data di uscita entro il 2021, prezzi e versioni.

Sembra che Google Pixel 6 possa essere il cellulare, della linea Pixel, più performante degli ultimi anni, almeno stando a quanto promesso dal produttore rispetto ai modelli Pixel 4a , 4a 5G e 5 dell'anno scorso.

Anche l'ultimo dispositivo, Pixel 5a, a detta di molti era troppo familiare e non si distingueva in alcun modo.

Google ha presentato ufficialmente questi nuovi modelli e hanno esattamente l'aspetto previsto dalle indiscrezioni trapelate in queste ultime settimane.

Saranno dispositivi eleganti con un modulo fotocamera simile ad una visiera che divide in due la parte posteriore.

Pixel 6 avrà un processore autoprodotto da Google

È stato confermato che la serie Google Pixel 6 sarà dotata di un processore autocostruito da Google, che è la prima volta.

Sarà un processore che non abbiamo ancora visto utilizzato in nessun altro cellulare.

Si chiama Google Tensor e l'azienda si è già vantata di tutte le novità che i cellulari saranno in grado di fare con questo chip costruito su misura.

Ci sono però ancora molte cose che non sappiamo su Google Pixel 6, cose che solo la presentazione ufficiale potrà svelare.

I nuovi dispositivi della Google saranno anche in grado di attrarre un pubblico più ampio, poiché il Pixel 6, proprio come il Pixel 5, sarà probabilmente posizionato nel segmento centrale.

Mentre il Pixel 6 Pro sarà probabilmente un modello di punta (come il Pixel 4). Non si sa ancora molto sulle specifiche e sul livello dei prezzi.

Google ha confermato che la nuova linea uscirà ad "autunno 2021" (settembre, ottobre o novembre) negli Stati Uniti.

Molto probabile ad ottobre, proprio come il suo predecessore, possibilmente insieme ad Android 12.

Se tanto ci da tanto, il Pixel 5 si assestava su un prezzo di 629 euro a listino, il che potrebbe far presumere che la versione Pixel 6 possa avere un costo leggermente superiore.

Il Pixel 6 Pro non dovrebbe discostarsi molto dal Pixel 4XL che era quotato con un prezzo di listino di 899 euro.

foto@Wikimedia