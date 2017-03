Samsung Galaxy S8 il 29 marzo a New York, nuove conferme più video

Dopo averne sentito di tutti i colori a riguardo, ora finalmente ne abbiamo l’ufficialità. L’attesissimo Samsung Galaxy S8 sarà ufficialmente svelato ad un evento apposito in programma il 29 marzo 2017 a New York. La compagnia coreana punta molto su successore del Galaxy S7 dopo il clamoroso flop Note 7, ed è per questo che ha rilasciato un filmato di breve durata all’evento di Barcellona MWC 2017.

Nel video vengono ripercorse dettagliatamente le ultimissime generazioni dei terminali dell’azienda coreana, facendo immagbinare una rivoluzione completa per il Galaxy S8. Stando agli ultimi rumor, il nuovo top di gamma targato Samsung dovrebbe non avere i tradizionali pulsanti fisici in favore di un pulsante home virtuale, ma anche includere il nuovo assistente intelligente Bixby.

Al Mobile World Congress 2017, per chi non lo sapesse, Samsugn ha svelato due nuovi prodotti per il lavoro e intrattenimento in movimento: parliamo del Galaxy Tab S3 e Galaxy Book, interessantissimo prodotto 2-in-1 con piattaforma operativa Windows di Microsoft. E ha mostrato una versione riveduta e migliore del buon e tanto discusso visore Gear VR, rendendo ancora più appettibile l’offerta con l’innesto di un controller.

Quanti di voi non vedono l’ora di vedere il Samsung Galaxy S8?