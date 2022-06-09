YouTube TV arriva la funzionalità tanto attesa

YouTube TV, una delle applicazioni più visitate dagli utenti di smart TV, ha annunciato che offrirà un'esperienza migliore su schermi di grandi dimensioni con supporto audio 5.1.

Secondo le informazioni trapelate dal portale ShiftDelete; I produttori che vogliono far divertire i propri utenti nel guardare video ad alta risoluzione 4K si sono concentrati su questo aggiornamento e hanno gareggiato per presentare l'immagine migliore.

Tecnologie audio come Dolby Atmos sono anche tecnologie che completano la qualità dello schermo. Tuttavia, c'era una funzione audio che YouTube non aveva fino a quel momento. Il supporto audio 5.1 sta diventando disponibile nell'app YouTube sulla TV.

Sebbene l'applicazione possa essere utilizzata con sistemi audio 5.1, non potrebbe offrire un'esperienza reale.

Ciò è dovuto esclusivamente a un difetto del software ed è bello vedere finalmente arrivare la tecnologia 5.1 su YouTube, che offre un'esperienza eccezionale se supportata.

Se hai in casa un sistema audio surround 5.1 e vuoi utilizzarlo in modo efficace su YouTube, ci sono alcuni passaggi.

Prima di tutto, la tua TV non dovrebbe essere troppo vecchia, perché le ultime versioni di YouTube possono essere installate solo su TV Android non vecchie. L'aggiornamento dell'app YouTube dovrebbe essere la prima cosa da fare se non hai problemi di compatibilità.