Blocca il tuo post in alto, la nuova funzionalità Instagram

La funzionalità 'post pinning', una funzionalità che gli utenti richiedevano da molto tempo su Instagram, sarà finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Instagram è una delle piattaforme di social media più popolare al mondo, con miliardi di utenti. Da quando Instagram è stata acquisita da Facebook, molte nuove funzionalità sono state aggiunte all'applicazione.

In aggiunta, c'era una funzionalità che gli utenti avevano richiesto a Instagram da molto tempo. Gli utenti volevano una funzionalità simile a quella di Twitter, ovvero appuntare i tweet che desiderano nella parte superiore del profilo.

In effetti, questa funzionalità ha iniziato a essere distribuita ai dispositivi lentamente ad aprile, ma con un nuovo aggiornamento sarà disponibile adesso su tutti i dispositivi.

Con il nuovo aggiornamento in arrivo su Instagram, ora sarai in grado di bloccare le tue foto, i tuoi video o i tuoi reel in cima al tuo profilo.

Ecco cosa devi fare: vai al tuo profilo, tocca il post che desideri, tocca l'icona con i tre punti in alto a destra, tocca ' Aggiungi al profilo ' e il gioco è fatto. Ora quel post rimarrà bloccato nella parte superiore del tuo profilo, indipendentemente dalla data di condivisione.

Questa non è l'unica novità che arriverà con il nuovo aggiornamento, ora la durata massima dei video Real su Instagram sarà di 90 secondi.