Blocca il tuo post in alto, la nuova funzionalità Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2022

La funzionalità 'post pinning', una funzionalità che gli utenti richiedevano da molto tempo su Instagram, sarà finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Instagram è una delle piattaforme di social media più popolare al mondo, con miliardi di utenti. Da quando Instagram è stata acquisita da Facebook, molte nuove funzionalità sono state aggiunte all'applicazione.

In aggiunta, c'era una funzionalità che gli utenti avevano richiesto a Instagram da molto tempo. Gli utenti volevano una funzionalità simile a quella di Twitter, ovvero appuntare i tweet che desiderano nella parte superiore del profilo.

In effetti, questa funzionalità ha iniziato a essere distribuita ai dispositivi lentamente ad aprile, ma con un nuovo aggiornamento sarà disponibile adesso su tutti i dispositivi.

Con il nuovo aggiornamento in arrivo su Instagram, ora sarai in grado di bloccare le tue foto, i tuoi video o i tuoi reel in cima al tuo profilo.

Ecco cosa devi fare: vai al tuo profilo, tocca il post che desideri, tocca l'icona con i tre punti in alto a destra, tocca ' Aggiungi al profilo ' e il gioco è fatto. Ora quel post rimarrà bloccato nella parte superiore del tuo profilo, indipendentemente dalla data di condivisione.

Questa non è l'unica novità che arriverà con il nuovo aggiornamento, ora la durata massima dei video Real su Instagram sarà di 90 secondi.

Redazione

