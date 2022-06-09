Marte: Ingenuity è in difficoltà non riesce a volare

L'elicottero Ingenuity della NASA sembra abbia un problema non facilmente risolvibile.

Una parte fondamentale del sistema di navigazione di Ingenuity ha smesso di funzionare e il veicolo della NASA è incapace di volare.

Il rover Mars della NASA è nei guai con l'elicottero Ingenuity. L'elicottero si è guastato di nuovo, aveva perso il segnale all'inizio di quest'anno, costringendo gli ingegneri della NASA a interrompere l'esplorazione della sonda Perseverance per diversi giorni.

Ora l'inclinometro del veicolo è rotto. Ciò significa che Ingenuity non può determinare quale direzione è in basso.

Il sistema di navigazione dell'elicottero si basa su tre parti principali per la navigazione dei suoi voli. Queste parti hanno giocato un ruolo chiave in tutti i voli record che l'elicottero abbia mai realizzato.

Ma senza l'inclinometro, il processo dell'algoritmo che guida questi tre sistemi non può essere avviato. Quindi la NASA non può dire quale direzione è verso il basso senza questa parte fondamentale.

La NASA sta cercando di trovare una soluzione alternativa nei prossimi giorni.