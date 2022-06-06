Loading...

Incredibile record di velocità internet battuto in Giappone

06/06/2022

I ricercatori in Giappone hanno battuto un record mondiale raggiungendo una velocità di trasferimento dati di 1,02 petabit (1.020.000.000 Mbps)

Secondo la notizia riportat da Webtekno, in Giappone è stato battuto un altro record di velocità di internet.

Di conseguenza, un gruppo di ricerca presso l'Istituto nazionale di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NCIT) è riuscito a raggiungere una velocità di trasferimento dati di 1,02 petabit al secondo (circa 1.024 terabit).

La velocità raggiunta dai ricercatori giapponesi vale 10 milioni di video 8K contemporaneamente. Secondo le dichiarazioni, un altro dettaglio su questo record di velocità è la rete in fibra ottica utilizzata.

I ricercatori affermano che questo non è diverso dalle infrastrutture Internet utilizzate oggi; pertanto, afferma, potrebbe facilitare futuri aggiornamenti per raggiungere tali velocità.

Mentre la velocità media di Internet fissa nel mondo è di 60,76 Mbps.

