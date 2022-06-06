Ci sono quattro civiltà ostili nella Via Lattea

Lo studio calcola la probabilità che ci siano almeno quattro civiltà aliene malvagie nella Via Lattea

La scienza ha aumentato i suoi sforzi per cercare di trovare un pianeta che soddisfi le condizioni per lo sviluppo della vita, proprio come accade sulla Terra.

Allo stesso modo, cerchiamo l'esistenza di una civiltà extraterrestre con la quale possiamo stabilire comunicazioni.

Ma nessuno si è mai chiesto: e se incontrassimo alieni che non dovremmo in realtà incontrare? Una civiltà ostile che potrebbe anche sterminarci. Molti scienziati oggi hanno sollevato questo tipo di domande.

Uno dei più riconosciuti, all'epoca, era Stephen Hawking. Il fisico teorico britannico non era d'accordo nel lanciare un messaggio nelle profondità dello spazio, con l'intenzione che qualche civiltà aliena lo trovasse, lo decifrasse e ci facesse visita.

Hawking ha avvertito della possibilità che l'umanità avrebbe incontrato alieni ostili che volevano conquistare la Terra.

Quindi, grazie a uno studio scientifico di un matematico spagnolo, è stata calcolata la probabilità (teorica) che ci siano almeno quattro civiltà extraterrestri malvagie o ostili nella Via Lattea.

In primo luogo, non dobbiamo essere allertati, allarmati o spaventati poiché in base ai numeri gestiti da questo ricercatore spagnolo, le probabilità sono davvero basse. Secondo le loro cifre, ci sono 15.785 civiltà nella Via Lattea. Quindi, per quattro alieni malvagi, è quasi impossibile per loro trovarci.

Il confronto dell'incontro con le civiltà ostili sarebbe lo stesso con cui un asteroide ha le probabilità di schiantarsi sul nostro pianeta.

L'autore di questa ricerca è Alberto Caballero, uno studente di dottorato presso l'Università di Vigo in Spagna.

Dice specificamente che "la probabilità di un'invasione aliena da parte di una civiltà il cui pianeta inviamo un messaggio è di circa due ordini di grandezza inferiore alla probabilità di una collisione di un asteroide che uccida un pianeta", ovvero un evento uno su uno 100 milioni di anni, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Allo stesso modo, Caballero afferma che la sua ricerca potrebbe non essere del tutto corretta, poiché ha alcuni limiti nei suoi calcoli. La prima cosa è che ha fatto ipotesi basate sul comportamento interno del nostro mondo.

Ha passato in rassegna le invasioni che sono state registrate tra le nazioni negli ultimi 50 anni. Con questa analisi ha notato che man mano che la nostra civiltà avanza, questo fenomeno è molto meno frequente di prima.