Prince of Persia, il remake ancora non vedrà la luce
04/06/2022
La catena GameStop ha inaspettatamente annullato i preordini per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Come si è scoperto, il progetto continua ad essere rimandato.
C'era molta paura tra i fan di Prince of Persia, almeno tra coloro che credono ancora nel remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.
GameStop e molti altri negozi hanno improvvisamente annullato i preordini per il gioco: fortunatamente, l'IGN statunitense ha scoperto esattamente di cosa tratta il fatidico progetto.
La rivista ha appreso da Ubisoft che, sebbene il re-shake sia ancora in costruzione, la sua uscita è stata nuovamente posticipata: mentre il publisher puntava per l'ultima volta all'anno lavorativo 2023, è previsto che arrivi più tardi.
Ciò significa che non dovremmo nemmeno contare sui remake prima di aprile 2023.
La notizia non è comunque davvero sorprendente, con Ubisoft che non molto tempo fa ha affidato lo sviluppo del gioco al suo studio di Montreal.
