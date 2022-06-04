Cruise: L'auto del futuro arriva a San Francisco

Le autorità della California hanno dato il via libera ad un servizio di taxi robotizzato per iniziare a servire i passeggeri di San Francisco con il trasporto non accompagnato.

Ci siamo avvicinati di un passo alla guida autonoma dopo che il California Public Utilities Committee ha approvato all'unanimità la prima flotta di taxi commerciali senza pilota in California.

La Cruise, controllata dalla casa automobilistica General Motors, offre il trasporto gratuito "senza conducente" in città da febbraio, in parallelo con un altro pioniere dell'auto robotica, Waymo.

Finora, tuttavia, c'è stato anche un operatore nell'auto che avrebbe potuto prendere il controllo se qualcosa fosse andato storto con la tecnologia. D'ora in poi, però, Cruise non avrà alcun operatore e il servizio diventerà a pagamento.

La flotta di 30 auto elettriche di Cruise sarà inizialmente in grado di trasportare passeggeri solo nelle zone meno affollate di San Francisco tra le 10:00 e le 18:00. Le restrizioni hanno lo scopo di ridurre al minimo la possibilità che la robotica causi danni alla proprietà, lesioni o morte se qualcosa va storto.

Oltre a navigare il servizio senza conducente solo in luoghi e orari in cui c'è meno traffico e meno pedoni per le strade, non può funzionare in caso di pioggia battente o nebbia. Ciò consentirà alle autorità di regolamentazione di valutare il funzionamento della tecnologia prima di consentire l'estensione del servizio.

La Cruise AV è basata sulla Chevy Bolt elettrica. Dispone di più di 40 sensori che forniscono un angolo di visione di 360° e sono in grado di mappare la posizione degli oggetti circostanti con una precisione centimetrica.

Sulla base delle informazioni raccolte, controlla in modo indipendente la trazione, lo sterzo e i freni. Il veicolo analizza diversi percorsi al secondo e cambia percorso a seconda delle circostanze.

Gil West, direttore operativo di Cruise, ha accolto favorevolmente il voto di giovedì in un post sul blog e ha aggiunto che la società sta gradualmente iniziando a introdurre rotte tariffarie.

La diffusione della robotica, precedentemente considerata soccorritore stradale, è molto più lenta di quanto molti avessero sperato in precedenza.

Uber, il più grande servizio di condivisione, era fiducioso che entro il 2019 ci sarebbero state 75.000 auto a guida autonoma sulle strade ed entro il 2022 una flotta di taxi senza pilota in almeno 13 città. Alla fine ha venduto la sua divisione di guida autonoma ad Aurora nel 2020 e continua a fare affidamento quasi esclusivamente su conducenti umani che sono stati più difficili da reclutare dopo la pandemia.

fonte@TheGuardian