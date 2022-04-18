Youtube Shorts sarà anche per desktop e tablet

Gli Youtube Shorts avranno un posto più importante nella versione browser della piattaforma su tablet e PC.

I video di breve durata, ispirati a quelli di TikTok, sono stati aggiunti alla piattaforma video nell'app mobile lo scorso anno.

YouTube mostra i cortometraggi in modalità verticale in base ai tuoi interessi e alla cronologia di visualizzazione. I video in questa sezione possono durare fino a 60 secondi.

Oltre al lancio su tablet e desktop, YouTube annuncia anche che sarà più facile per i creatori creare cortometraggi basati su altri video.

Questo è molto simile alla funzione di punto di TikTok , in cui puoi tagliare un breve segmento da un altro video e poi commentarlo da solo. Questa funzione è attualmente disponibile solo per iOS e arriverà su Android in un secondo momento.